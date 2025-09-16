‘진격의 코스피’ 장중 3450선도 돌파…5거래일째 최고점
코스피가 16일 장중 3450선도 돌파하며 5거래일 연속 사상 최고치를 갈아치웠다.
미국 기술주 호조에 힘입어 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주를 중심으로 외국인 매수세가 두드러졌다.
이날 코스피는 전장보다 42.31포인트(1.24%) 오른 3,449.62로 장을 마감했다.
지수는 전장 대비 13.82포인트(0.41%) 상승한 3421.13으로 출발, 오름폭을 키워나갔다. 지수는 한때 3452.50까지 오르기도 했지만, 장 마감 직전 상승세가 다소 둔화해 종가는 3449.62로 장을 마쳤다.
코스피 지수는 종가 기준 11거래일 연속 상승했고, 5거래일 연속 최고점을 찍었다.
역대 최장 연속 상승 기록은 13거래일로, 1984년 1월 19일~2월 2일과 2019년 3월 29일~4월 16일, 2019년 9월 4~24일 등 총 3차례 있었다.
상승 랠리는 외국인과 기관이 주도했다.
외국인과 기관은 각각 1조732억원과 785억원을 순매수했다. 외국인은 코스피200선물시장에서도 3693억원을 순매수했다.
반면 개인은 1조7639억원어치를 순매도하며 차익실현에 집중하는 모습을 보였다.
간밤 뉴욕증시 3대 지수가 강세를 보인 상황 등이 복합적으로 작용해 투자 심리를 강화한 것으로 보인다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 49.23포인트(0.11%) 오른 4만5883.45에 거래를 마감했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 30.99포인트(0.47%) 오른 6615.28, 나스닥종합지수는 207.65포인트(0.94%) 뛴 2만2348.75에 장을 마쳤다.
S&P500 지수와 나스닥 지수는 사상 최고치를 경신했으며 종가 기준으로도 사상 최고치로 마감했다.
미국 기술주발 훈풍에 국내 반도체 대형주도 웃었다.
SK하이닉스는 5.14% 오른 34만8000원에 삼성전자는 3.79% 상승한 7만9400원에 거래를 마쳤다.
이경민 대신증권 연구원은 “미국 금리 인하 가능성에 따른 기술주 강세와 국내 정책 기대로 인해 상승 관성이 이어지고 있다”며 “하반기 유동성과 대세 상승에 대한 전망이 강화되고 있으나 이례적인 연속 상승과 쏠림 현상은 경계해야 한다”고 설명했다.
코스닥지수는 전장보다 0.85포인트(0.10%) 내린 851.84에 마감했다. 지수는 전장보다 1.71포인트(0.20%) 오른 854.40으로 시작했으나 장 초반 하락세로 돌아섰다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사