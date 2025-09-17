[단독] ‘경쟁 체제’로 타격 입은 한국거래소… 수수료 수익 19% 급감

서울 영등포구 한국거래소. 한국거래소 제공

지난해 개별기준 매출 6647억원 가운데 거래수수료 수익이 약 5576억원으로 매출의 약 83.89%에 달했다. 넥스트레이드의 시장 점유율이 확대될수록 한국거래소 수익성에 타격이 불가피한 구조인 것이다.