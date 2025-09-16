날벌레로 고생한 오사카엑스포…이번엔 ‘맹독 거미’ 주의보

생성형 인공지능(AI)로 그린 사진.

엑스포 조직위원회는 지난 11일 공식 홈페이지를 통해 “엑스포 부지 내에서 붉은등과부거미가 발견되고 있으니 주의하라. 직접 잡지 말아달라”고 공지했다.

지난 4월 14일 일본 오사카에서 열린 오사카엑스포에 관람하러 온 사람들로 북적이고 있다. 신화뉴시스

조직위는 방문객들에게 “거미를 발견하면 즉시 직원에게 신고해달라”고 요청했다.