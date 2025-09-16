“제가 해 봐서 아는데”…‘MB대변인’ 박정하가 용산에 한 말
이명박정부 시절 청와대 대변인을 지냈던 박정하 국민의힘 의원이 여권의 조희대 대법원장 사퇴론 관련 작심 발언을 내놨다. 대통령실이 ‘원칙적 공감’을 표했다가 돌연 “논의한 바 없다”고 입장을 번복하자 전후 상황을 분명히 밝히라고 압박한 것이다.
박 의원은 16일 페이스북에 ‘해 봐서 아는데...’로 시작하는 글을 올렸다.
그는 “여당의 대법원장 사퇴 촉구에 ‘원칙적으로 공감한다’던 대통령실이 하루 만에 ‘논의한 바 없다’고 발뺌을 하고 있다”며 “제가 해 봐서 아는데 대변인이 대통령이나 비서실장, 홍보수석과 상의도 없이 그렇게 중대한 메시지를 내는 일은 결코 있을 수 없다”고 적었다.
이어 “그렇다면 대통령실 대변인이 왜 그런 메시지를 냈는지, 아니면 ‘논의한 바 없다’는 정무수석의 해명이 거짓인지, 둘 중 하나는 분명히 밝혀야 한다”고 강조했다.
그러면서 “대통령실은 삼권분립을 훼손하는 발언을 해놓고도 아직 사과 한마디 하지 않고 있다”며 “사과할 용기도 없다면 차라리 사법부까지 장악하겠다고 솔직히 밝히고, 주권자인 국민의 판단을 받으라”고 비판했다.
앞서 우상호 정무수석비서관은 용산 대통령실에서 기자들과 만나 “대통령실은 대법원장 거취에 대해 논의한 바 없고, 앞으로도 논의할 계획이 없다”고 밝혔다. ‘원칙적 공감’을 언급했던 강유정 대변인 브리핑 내용에 배치되는 것이다. 이에 대해 우 수석은 “사법개혁에 원칙적으로 공감한다 취지”라고 해명했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
