‘일본군 생체실험 고발’ 中영화 ‘731’ 18일 개봉…주중 일본인 ‘초비상’

9월 18일 개봉하는 중국 영화 '731'의 예고편 장면. 웨이보

9월 18일 개봉하는 중국 영화 '731'의 포스터. 바이두

광둥성 선전의 일본인학교는 18일 휴교하기로 결정했다. 이곳에선 지난해 9월 18일 등교 중이던 일본인 학생이 중국인 남성에게 흉기로 공격받아 숨지는 사건이 발생했다.