세종시 ‘AI 혁신 전담조직’ 출범…디지털 혁신 이끈다
정부의 인공지능 대전환(AX)에 맞춰 세종시가 ‘인공지능(AI) 혁신 전담조직’을 구성했다고 16일 밝혔다.
AI 혁신 전담조직은 이용일 기획조정실장이 단장, 정민기 AI 정책특보가 부단장을 맡았으며 직원 30여명으로 구성됐다.
이들은 앞으로 AI 행정혁신, AI 공모사업 발굴, AI 활용지원, AI 신기술 동향 등 4대 분과에서 실행과제를 발굴한다.
이날 열린 회의에서는 조직 운영계획 및 생성형 AI 활용 딥리서치 전문교육 계획, 국정운영 5개년 계획에 따른 AI 정책 등을 공유했다.
또 AI 기반 자동화 플랫폼(N8N)을 활용한 업무 자동화 개발, 종량제 생성형 AI 서비스 검증(POC), AI 활용 경진대회 개최계획 등의 안건을 다뤘다.
이용일 세종시 기획조정실장은 “디지털 행정서비스를 적극적으로 발굴해 대한민국 디지털 행정혁신을 선도하겠다”고 말했다.
세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
