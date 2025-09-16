‘경력단절여성’이란 말 안쓴다…여가부, 국정과제 발표하며 부활 신호탄

‘성평등가족부’로 부처 확대 개편

‘이대남’ 끌어안기는 숙제

원민경 “국민 체감하도록 적극 추진”

원민경 여성가족부 장관이 16일 정부세종청사에서 열린 제42회 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

임신중지 법·제도 개선 및 임신중지 약물을 도입하는 안이, ‘산부인과’ 명칭을 ‘여성의학과’로 변경하는 안이 국정과제에 포함됐다.

‘위안부’ 피해자 명예훼손 금지·처벌을 위한 법적 근거를 마련하고 ‘여성인권평화재단’을 설립하겠다고 밝혔다.