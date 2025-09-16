시사 전체기사

부산 학교폭력 피해 1년 새 988명 늘어…응답률 2.6%

입력:2025-09-16 14:56
수정:2025-09-16 15:08
공유하기
글자 크기 조정

초등학교 피해율 5.4%로 가장 높아
언어폭력 38.2% 최다, 따돌림 뒤이어
교실·복도 등 학교 안에서 70.9% 발생

2021~2025년 부산지역 학교폭력 피해 응답률 추이(위)와 2025년 피해 유형별 현황(아래). 올해 피해 응답률은 2.6%로 5년 새 가장 높았으며, 피해 유형은 언어폭력(38.2%)이 가장 큰 비중을 차지했다. /부산교육청 제공

부산지역 학교폭력 피해 학생은 올해 5362명으로, 지난해보다 988명 늘었다. 피해 응답률은 2.6%로 전국 평균(2.5%)을 웃돌았으며, 학교급별로는 초등학교가 가장 높았다. 피해 유형 가운데서는 언어폭력이 가장 큰 비중을 차지했다.

16일 부산시교육청에 따르면 2025년 1차 학교폭력 실태조사(전수조사)에서 부산지역 피해 응답률은 2.6%로 전년(2.1%) 대비 0.5%포인트 늘었다. 피해 사실을 알린 학생 수는 5362명으로, 지난해(4374명)보다 988명 증가했다. 전국 평균은 2.5%로 부산이 약간 높은 수준이다.

학교급별로는 초등학교 5.4%, 중학교 1.9%, 고등학교 0.6%로 모두 증가세였다. 전국 평균과 비교하면 초등학교는 0.4%포인트 높았고 중학교(–0.2%포인트), 고등학교(–0.1%포인트)는 다소 낮았다.

피해 유형은 언어폭력(38.2%)이 가장 많았고, 따돌림(16.2%), 신체 폭력(15.5%), 사이버폭력(7.1%) 순이었다. 금품 갈취는 줄어든 반면 집단따돌림, 강요, 스토킹, 사이버폭력은 소폭 늘었다.

가해 학생은 같은 학교 같은 반(48.2%), 같은 학교 다른 반(29.9%)이 대부분으로, 전체의 78.1%가 같은 학교 학생이었다. 피해 장소는 교실(28.1%)과 복도(17.4%), 운동장(10.9%) 순으로 조사돼 학교 안에서 발생한 비율이 70.9%에 달했다.

피해 시간은 쉬는 시간(30.4%)과 점심시간(21.2%)이 가장 많았다. 피해 사실을 알린 경우는 가족·보호자(36.4%), 교사(36.9%)가 대부분으로, 피해 학생의 73.3%가 주변 어른에게 알린 것으로 나타났다. 다만 8.2%는 알리지 않았다고 응답했다.

가해 학생 응답률은 부산이 1.2%로 집계됐다. 초등학교가 2.6%로 가장 높았고, 중학교 0.8%, 고등학교 0.1%였다. 가해 이유로는 ‘장난이나 특별한 이유 없음’(30.1%), ‘상대방이 먼저 괴롭혀서’(29.2%)가 많았다.

학교폭력을 목격한 학생은 피해 학생을 위로하거나 도와줬다(35.5%), 가해자를 말렸다(19.0%), 어른에게 알렸다(16.2%)고 답했지만, ‘아무것도 하지 못했다’는 응답도 28.4%에 달했다.

김석준 교육감은 “처벌 중심에서 예방과 회복 중심으로 전환을 완성하고, 학교폭력 없는 안전한 학교환경을 만들기 위해 앞으로도 정책을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
846
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“성산일출봉에서 무너지는 소리가 들려요”
이재용 회장 장남 지호씨, 해군 통역장교 입대
오요안나 1주기…‘검은 옷’ 입은 MBC 기상캐스터들
20대 틱토커 살해한 50대, 범행 이유 묻자 “죄송하다”
이 대통령 “빨리 2집무실 지어서 세종으로 옮겨야겠다”
추석 차례상, 작년보다 저렴해졌다는데…올해는 얼마
“해킹조직 SKT 고객 정보 팔았다”…SKT “사실무근”
“영화관에 웬 강아지가?” SNS 달군 펫티켓 논란 [개st상식]
국민일보 신문구독