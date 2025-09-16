대전 학생 2%는 학교폭력 경험…초등생 피해 가장 높아

설문엔 초등학교 4학년~고등학교 3학년 재학생 11만5701명의 83.4%인 9만6499명이 참여했다.

조사 결과 피해응답률은 2.0%로 전국평균 2.5%보다 0.5%p 낮았지만, 지난해 1차 조사(1.5%)와 비교하면 피해응답률이 0.5%p 증가했다.

학교급별 피해응답률은 초등학교 3.8%, 중학교 1.7%, 고등학교 0.7%로 전국평균(초 5.0%, 중 2.1%, 고 0.7%) 대비 낮은 수준이었다. 다만 1차 결과에 비해 초등학교는 0.7%p, 중학교 0.6%p, 고등학교 0.3%p가 각각 증가했다.

가해응답률은 0.9%로 전국평균 1.1% 대비 0.2%p 낮았지만 지난해(0.7%) 보다는 0.2%p 증가한 것으로 나타났다.

학교급별로는 초등학교 1.8%, 중학교 0.8%, 고등학교 0.1%였다.

목격응답률은 4.8%로 전국평균 6.1% 대비 1.3%p 낮았다. 학교급별로는 초등학교 8.3%, 중학교 4.8%, 고등학교 1.7%였다.

강의창 대전시교육청 미래생활교육과장은 “학교폭력 피해 응답률이 12년 연속 전국 평균보다 낮은 수치를 기록했지만 매년 응답률이 증가하고 있다”며 “조사 결과를 면밀히 분석해 학교폭력 없는 안전한 학교를 만들겠다”고 말했다.