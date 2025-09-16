관급 철근, 다음달부터 ‘다수공급자계약’ 방식으로 공급

16일 조달청에 따르면

관급 철근은 연간 1조2000억원 규모가 공급되고 있다.

건설현장에 반드시 필요한 자재지만 그동안 수차례 대규모 입찰 담합이 적발되는 등 시장 불신을 초래한다는 지적을 받아왔다.

조달청은 철근 공급 방식을 MAS 방식으로 전환해 담합 문제를 차단하고, 철근의 안정적 수급과 품질 확보를 동시에 해결한다는 방침이다.

5억원 이상 대규모 발주 시에는 2단계 경쟁을 통해 품질, 적기납품, 계약이행평가 비중을 높인 종합평가방식을 적용한다.

2단계 경쟁과 다량 납품 할인제도가 도입되면 단가를 인하할 수 있을 뿐 아니라 계약자 간 자발적 경쟁을 통해 서비스품질 개선 효과도 기대된다.

나라장터 종합쇼핑몰 공급 규격은 이형철근(KSD3504) 48개 규격이다. 특수내진용 철근은 수요기관과 업계 수요를 반영해 새로 포함했다.