64년간 1000회 심의…한국신문윤리위, 18일 혁신 비전 선포식
한국신문윤리위원회(이사장 서창훈·전북일보 회장)가 18일 오후 2시 서울 중구 한국프레스센터 20층 국제회의장에서 ‘한국신문윤리위원회 제1000회 기념 혁신 선포식’을 개최한다. 이번 행사는 언론 자율심의 64년 성과를 기념하고 언론의 책임과 방향을 모색하기 위해 마련됐다.
윤리위는 이날 ‘언론의 가치를 제고하는, 자유롭고 책임 있는 언론윤리’라는 새로운 비전과 책임, 소통, 혁신 등을 내세운 3대 원칙 및 9대 전략을 발표한다.
행사에서는 그간 위원회 발전에 기여한 인사와 단체에 공로패와 감사패를 수여한다.
더불어 ‘언론윤리, 현재가 묻고 미래가 답하다’를 주제로 ‘제1회 저널리즘 윤리 포럼’도 개최한다.
포럼은 이은주 서울대 언론정보학과 교수 사회로 김위근 박사(퍼블리시 최고연구책임자)가 ‘한국신문윤리위원회 혁신 비전과 바람직한 언론윤리 방향’을 주제로 기조 발제를 한다.
또 김재형 서울대 법학전문대학원 교수가 ‘공인(公人) 보도에 관한 판단기준’을 주제로 발표한다.
이진영 동아일보 논설위원, 조정 SBS 논설위원실장, 김진수 광주매일신문 서울본부장, 홍성철 경기대 미디어영상학과 교수, 박진수 의정부지방법원 고양지원장, 현창국 한국신문윤리위원회 심의실장 등이 패널로 참석해 토론한다. 행사에는 정부, 정치권, 언론계 등 각계 인사 300여명이 참석할 예정이다.
한국신문윤리위원회는 국민의 알 권리와 언론 자유를 지키고, 사회의 공기(公器)로서 책임을 다하기 위해 1961년 한국신문협회, 한국신문편집인협회, 한국기자협회가 공동으로 설립한 국내 최초의 언론 자율심의 기구다.
이영미 기자
