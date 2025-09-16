김포시 ‘2025 대한민국 독서대전’ AI시대 디지털 독서축제 첫발

19~21일 ‘2025 대한민국 독서대전’ 개최

김병수 시장 “독서문화 확산 계기될 것”

김포시는 지난 6월 6일 태산패밀리파크에서 시민들과 함께 하는 야외 책 축제 '책 있는 저녁'을 성황리에 개최했다. 김포시 제공

한편, 김포독서대전은 김포한강공원7라베니체, 장기도서관에서 동시 개최될 예정으로 개막 첫 날인 19일에는 낮 12시에서 오후 7시, 둘째날인 20일는 오전 10시부터 오후 8시, 21일은 오전 10시부터 오후 4시까지 진행될 예정이다.

현장에는 110여개 참여부스와 학술 및 토론, 이벤트, 특별체험, 전시 등이 진행될 예정이며, 천선란 작가, 김호연 작가, 김애란 작가, 정유정 작가, 손원평 작가, 홍민정 작가 등 국내유명작가들이 대거 참여한다. 대한민국 독서대전 홍보대사인 가수 양희은을 비롯해 이무진, 엑시트 등의 축하무대도 이어진다.