콘진원, 2025 게임이용자 패널 데이터 경진대회 시상식 개최
문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 지난 12일 서울 국립중앙박물관 교육관에서 ‘2025 게임이용자 패널 데이터 경진대회’ 시상식을 개최했다.
이번 2025 게임이용자 패널 데이터 경진대회는 게임이용자 연구를 객관적이고 과학적으로 접근해 정책적 활용 가능성을 높이고 관련 성과를 대중과 공유하기 위해 열렸다.
심사는 패널 연구진과 한국언론학회, 한국조사연구학회, 한국컴퓨터게임학회 교수진 등으로 구성된 위원단이 맡았다. 심사위원단은 “다양한 사회문화적 맥락 속에서 게임이용자의 행동 특성을 분석하려는 시도가 돋보였으며 정책 수립이나 교육적 활용 가능성이 높은 연구들이 다수 접수됐다”라고 평가했다.
최종 수상작은 총 7팀이다. 대상 수상자인 텍사스 테크 유니버시티 조요한, 시립인터넷중독예방상담센터 이승모, 서울강북구청소년상담복지센터 임원범에게는 상금 300만원과 국내 학술지 게재 추천 특전이 주어졌다. 최우수상 2팀(각 100만 원)으로는 일반부 한림대 커뮤니케이션학과 김옥현과 학생부 숙명여자대학교 정지민, 김해서가 선정 됐다. 우수상 4팀(각 50만 원)에는 일반부 홍콩이공대학교의 배준희, 조민정, 배성훈과 홍익대학교의 문주연, 김주윤, 학생부는 동국대학교 이순형 서울시립대학교 유상민이 선정됐다.
이번 수상작들은 ▲청소년 게임 과몰입 ▲게임이용자 미디어 이용 ▲게임 리터러시의 영향 등 게임이용자 일상과 인식을 둘러싼 다양한 사회적 요인을 심층적으로 다뤘다.
이번 시상식에서는 대상 및 최우수상 수상작 3편의 요약 발표가 진행돼 연구의 핵심 내용과 의미를 현장에서 직접 공유했다
콘진원 유현석 원장직무대행은 “이 대회를 통해 도출된 연구 성과가 청소년 정책, 디지털 리터러시 교육, 게임문화 개선 등 사회 전반에 기여하길 기대한다”고 말했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
