‘李측근’ 이화영 국민참여재판 5일간 진행…배심원 후보만 250명

이화영 전 경기도 평화부지사가 지난해 10월 2일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회의 박상용 검사 탄핵소추사건 조사 청문회에 출석해 있다. 뉴시스

“통상 국민참여재판을 하루 정도 진행할 때 후보자로 약 130명에게 안내문을 보내는데 이 사건은 5일간 아침부터 밤늦게까지 진행될 수 있다”고 밝혔다.

배심원 평의 방법에 대해 “통상 재판 마지막 피고인 신문 마친 이후에 배심원 평의하는 게 맞는데 그렇게 된다면 배심원들이 각각의 쟁점에 대한 본인의 의견을 마지막 날 (종합해서) 조율할 수 있을지 염려스러운 부분이 있다”며 “그날그날 해당 쟁점별로 평의를 마치는 식으로 진행하고 마지막 날에는 양형을 위한 피고인 신문을 진행하는 게 어떨까 싶다”고 설명했다.