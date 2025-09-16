경북도, ‘탄소 중립 선도지역’ 도약할 기반 마련했다
‘탄소중립산단 대표 모델 구축 사업’에 구미 산단 우선 협상 대상자로 선정
경북도는 산업통상자원부가 추진하는 ‘2025년 탄소중립산단 대표모델 구축사업’에 구미 국가산업단지가 우선협상대상자로 선정되면서 탄소 중립 선도지역으로 도약할 기반을 마련하게 됐다고 16일 밝혔다.
이번 공모사업은 전국 에너지다소비 산단 30개 중 1개소를 선정해 국비 500억원, 지방비 500억원, 민간컨소시엄 300억원, 참여기업 200억원 등 1500억원을 투입해 글로벌 탄소규제 대응 역량을 강화하는 사업이다.
사업은 SK이노베이션 E&S, 한수원, 한국산단공 경북본부, 한국화학융합시험연구원, 구미전자정보연구원 등 5개 기관이 컨소시엄을 맺고 2029년 12월까지 4년 3개월 동안 진행한다.
구미 국가산단은 공모사업을 통해 태양광 발전과 에너지저장장치(BESS)를 연계한 가상발전소(VPP) 구축, 재사용 배터리를 활용한 이동형 ESS 실증 기반 구축, 산업단지 에너지 전환 지원 및 친환경 설비 보급, 글로벌 탄소 규제 지원 등의 사업을 추진한다.
주요 사업은 산단 내 기업의 탄소 배출량을 최소화하는 지능형 전력망을 구축하는 게 첫번째다. 30MW의 태양광 발전소와 50Mwh이상의 BESS 통합발전소를 연계 구축해 기업 RE100 달성 등 산단 내 다양한 전력 소비를 통합 관리하고 실시간 에너지 거래를 지원하는 탄소중립형 전력거래시스템을 구축할 계획이다.
두 번째는 재사용 배터리를 활용한 이동형 BESS 설비 구축사업으로 산업단지의 재자원화 산업 생태계를 구축하는 데 초점을 맞추고 재사용 배터리의 지속 가능한 운영 사업모델 제시 및 이동형 BESS 기술 개발·시제품 제작 등을 지원할 예정이다.
세 번째는 산업단지 에너지 전환 지원 및 친환경 설비 보급 사업으로 참여기업을 대상으로 에너지 전환 컨설팅 및 ICT 기반 에너지 관리 시스템을 제공한다.
마지막으로 글로벌 탄소 규제 지원 사업을 통해 도내 기업이 DPP(디지털 제품 여권), MRV(온실가스 측정, 보고, 검증) 등 글로벌 탄소 규제에 적극적으로 대응할 수 있게 시스템 구축비와 기업 맞춤형 프로그램을 지원한다.
이번 사업을 통해 창출된 일자리와 지역 경제 활성화 효과는 물론, 미래 세대에게 더 나은 환경을 물려줄 수 있는 재생에너지 기반의 탄소중립 선순환 모델을 구축하는 데에도 크게 이바지할 것으로 기대된다.
이철우 경북도지사는 “인공지능(AI)·반도체를 품은 구미 국가산업단지가 재생에너지를 통한 기후변화 대응에 선도하는 RE100산단으로 발돋움하고 나아가 탄소중립 선도 도시로서의 위상을 확고히 할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
