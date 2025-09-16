시사 전체기사

[속보] 법사위, ‘나경원 간사 선임’ 안건 與주도 부결

입력:2025-09-16 12:18
수정:2025-09-16 12:30
나경원 국민의힘 의원을 국회 법제사법위원회 야당 간사로 선임하는 안건이 16일 범여권 반대로 부결됐다.

더불어민주당 소속인 추미애 국회 법제사법위원장은 법사위 전체회의에서 나 의원에 대한 간사 선임의 건을 상정해 무기명 투표에 부쳤다. 총투표수 10표 중 부 10표로 해당 안건은 부결됐다.

투표엔 추 위원장과 민주당 김용민 박균택 서영교 장경태 전현희 김기표 박지원 의원, 박은정 조국혁신당 의원, 최혁진 무소속 의원이 참여했다. 관례대로 간사 호선을 주장해 온 국민의힘은 전원 불참했다.

민주당과 조국혁신당 등 범여권은 나 의원이 지난 15일 국회 패스트트랙 사건에서 징역 2년 구형을 받았고, 배우자가 현직 법원장인 점, 내란 옹호를 사과하지 않은 점 등을 들어 간사 선임에 반대했다.

김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr

