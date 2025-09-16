방신실vs이예원, KLPGA투어 하나금융그룹 챔피언십서 시즌 4승 선점 놓고 격돌

세계랭킹 3-4위 리디아 고와 이민지도 출전

방신실. KLPGA

이예원. KLPGA

오는 18일부터 나흘간 인천 베어즈베스트 청라에서 열리는 KLPGA투어 하나금융그룹 챔피언십 공식 포스터. 대회조직위

오는 18일부터 나흘간 인천 베어즈베스트 청라(파72·예선 6781야드/본선 6813야드)에서 열리는 KLPGA투어 하나금융그룹 챔피언십(총상금 15억 원)이 출격 무대다.

방신실은 “2주 연속 우승에 도전할 수 있어 설렌다. 현재 컨디션과 페이스가 좋으니 내가 좋아하는 코스에서 최선을 다해 좋은 결과를 만들어내겠다”고 각오를 다지며 “이번 대회의 핵심 공략 포인트는 페어웨이를 지키는 것이다. 티샷에 집중해 플레이하겠다”는 전략을 밝혔다.