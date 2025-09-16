김태흠 지사, 당진 찾아 “친환경 수산단지 조성” 강조

당진시 스마트양식 클러스터 조감도. 당진시 제공

스마트 양식단지 및 수산식품 클러스터 조성, 탄소중립 선도 도시 조성, 제2서해대교 건설 사업 등에 대해 설명했다.

스마트 양식단지는

200억원을 투입해 석문간척지 일원에 4만㎡ 규모로 조성하는 사업으로, 지난 4월 중앙투자심사를 통과했다.