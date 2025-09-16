인천문화예술회관, 최첨단 시설로 새단장…시민 품으로

인천문화예술회관 전경. 인천시 제공

재개관 기념 공연은 리모델링을 마친 문화예술회관의 새로운 출발을 시민과 함께 축하하는 자리로 마련된다. 지난 30여년간 인천 문화예술의 중심 역할을 해온 문화예술회관이 앞으로의 시간을 새롭게 열어갈 뜻깊은 자리다.

본 공연은 인천시립무용단의 화려한 장구춤을 시작으로 인천시립소년소녀합창단의 맑은 목소리, 세계 정상급 기량을 자랑하는 인천시립합창단의 하모니로 채워진다. 이어 문화예술회관 30년의 발자취를 돌아보는 기념 영상 상영과 함께 개회 선언, 환영사, 축사 등으로 이어지는 기념식이 열린다.