최태원, 동거인 김희영 악성루머 제기한 유튜버들 고소
유튜버 ‘고추밭’ 등 10여명 고소
최태원 SK그룹 회장이 자신과 동거인 김희영 티앤씨재단 이사장과 관련한 악성루머를 제기한 유튜버들을 고소한 것으로 전해졌다.
16일 경찰 등에 따르면 서울 용산경찰서는 최근 최 회장 등이 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 대한 법률 위반 등의 혐의로 지난해 10월 고소한 유튜버 10여명에 대해 수사 중이다. 최 회장은 김 이사장의 과거사나 가족들에 대한 허위·악성 정보를 확대 재생산했다고 주장한 것으로 알려졌다. 최 회장은 이들을 상대로 서울서부지법에 손해배상 청구 소송 또한 제기한 것으로 전해졌다.
최 회장은 유튜브 운영 주체인 구글을 상대로 미국 법원에 요청해 소송 전 증거조사 절차 증거개시(디스커버리)를 개시했고, 이를 통해 일부 유튜버의 신원을 특정한 것으로 전해졌다. 고소된 유튜버 중에는 ‘고추밭’ 등이 포함된 것으로 알려졌다.
최 회장은 지난 2021년에도 자신과 김 이사장에 관해 허위사실을 방송한 유튜버를 명예훼손 혐의로 고소한 바 있다. 노소영 아트센터 나비 관장의 오랜 지인으로 알려진 박모씨 또한 자신의 블로그와 유튜브 채널 등에 최 회장과 김 이사장에 대한 명예훼손 콘텐츠를 올린 혐의로 지난 7월 불구속기소 됐다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
