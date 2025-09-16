대구보건대, 카자흐스탄에 선진 재활치료 전파
글로컬대학 대구보건대학교는 글로컬대학30 2차년도 프로젝트의 일환으로 최근 카자흐스탄 아스타나 메디컬 대학교를 방문해 한국의 선진 재활치료 교육과정 수출을 위한 교류 행사를 진행했다고 16일 밝혔다.
이번 방문(지난 8~14일)에는 대구보건대 김영근 교무처장(작업치료학과 교수), 김경돈 국제교류팀장(물리치료학과 교수), 이진환 물리치료학과 교수와 광주보건대, 대전보건대 등 한달빛글로컬보건연합대학 교수진이 함께 참여했다.
방문단은 아스타나 메디컬 대학교 재학생과 현지 재활 전문가 70여명을 대상으로 특강을 진행했다. 한국의 작업치료 소개, 근골격계와 신경계 물리치료 등을 주제로 한 강의는 현지 참석자들의 호응을 얻었다. 이어 카자흐스탄 재활의학 심포지엄에 참석해 ‘대한민국 물리치료의 현황’을 주제로 발표하며 양국 재활의학 분야 전문가들과 학문적 네트워크를 형성했다.
특히 이번 방문을 통해 두 학교는 지속적인 협력을 위한 구체적인 실행 방안에 합의했다. 대구보건대는 아스타나 메디컬 대학의 물리치료학과·작업치료학과 교육과정 개발을 위한 제안서를 작성해 전달하기로 했으며 카자흐스탄 재활협회는 현지 보건복지부와의 연계를 약속했다. 또 향후 ‘마스터 클래스’ 운영과 ‘한국 초청 역량강화 프로그램’을 공동 개발하며 교류를 이어나갈 계획이다.
김경돈 국제교류팀장(물리치료학과 교수)은 “이번 방문은 현지 맞춤형 교육과정 개발을 위한 수요조사부터 한국의 재활 시스템을 선보이는 특강, 국가적 심포지엄 발표까지 다각적으로 진행됐다”며 “앞으로 글로컬대학 프로젝트를 기반으로 카자흐스탄에 표준화된 재활치료 교육과정을 개발하고 양국 보건의료 발전에 기여할 재활 전문가를 양성하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사