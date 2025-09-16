성추행 부인했지만…경찰, 조국혁신당 김보협 송치

김보협 전 대변인 “무고함 입증할 것”

김보협 전 조국혁신당 수석대변인. 김 전 수석대변인 페이스북

조국혁신당 성 비위 의혹 가해자로 지목된 김보협 전 조국혁신당 수석대변인이 강제추행 혐의로 검찰에 넘겨졌다. 김 전 대변인이 경찰 조사와 입장문을 통해 모든 혐의를 부인했으나 경찰은 혐의가 있다고 판단했다.