성추행 부인했지만…경찰, 조국혁신당 김보협 송치
김보협 전 대변인 “무고함 입증할 것”
조국혁신당 성 비위 의혹 가해자로 지목된 김보협 전 조국혁신당 수석대변인이 강제추행 혐의로 검찰에 넘겨졌다. 김 전 대변인이 경찰 조사와 입장문을 통해 모든 혐의를 부인했으나 경찰은 혐의가 있다고 판단했다.
16일 경찰에 따르면 서울경찰청 여성청소년범죄수사계는 전날 김 전 대변인을 강제추행 혐의로 검찰에 송치했다. 지난 4월 조국혁신당 성 비위 사건으로 강미정 전 조국혁신당 대변인이 김 전 대변인을 고소한 지 5개월 만이다. 김 전 대변인은 송치 후 페이스북에 글을 올려 “검찰에서 무고함을 입증하도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
앞서 김 전 대변인은 지난 4월 조국혁신당 당직자를 추행한 혐의로 고소됐다. 고소장에는 ‘지난해 7월 김 전 대변인이 택시 안에서 나를 강제추행하고 지난해 12월 노래방에서 허리를 감싸는 등 추행했다’는 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 조국혁신당은 당 윤리위원회에 사건을 회부했고 외부 기관에서 해당 사건을 조사한 후 김 전 대변인을 제명했다. 강 전 대변인은 당내 성 비위 사건 처리 과정에 대한 문제를 제기하며 탈당을 선언했다.
다만 김 전 대변인은 경찰 조사 과정에서 혐의를 부인한 것으로 전해졌다. 그는 지난 14일 자신의 페이스북에서도 “고소인이 주장하는 바와 같은 성추행·성희롱은 없었다”는 입장을 냈다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사