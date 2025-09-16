인천교통공사, 공사 직원 사칭 사기 주의보 발령

사칭 주의 홍보 배너. 인천교통공사 제공

지난 11일 공사 직원을 사칭해 금품을 갈취한 사건이 발생했다. 사건은 인천지역 주유소를 대상으로 공사 명의의 허위 공문과 명함을 이용한 사기 행각으로 부평구 산곡동의 한 주유소가 1750만원의 피해를 봤다.

사기범은 공사에서 주유 쿠폰을 구매한다거나 물품 대납의 대가로 특정 업체에 선결재를 유도한 뒤 사후에 웃돈을 얹어 물품 대가를 정산하겠다는 수법을 썼다.

앞서 지난 8월에도 공사 직원을 사칭한 사기범이 인천지역 약국에 다량의 의약품을 구매한다는 문자를 발송해 물품을 갈취하려 했다. 다행히 약국에서 공사 측에 사실 여부를 확인해 피해가 발생하지는 않았다.

공사의 모든 계약은 입찰 공고문 또는 공사 홈페이지에 기재된 담당 부서와 계약 담당자의 내선번호를 통해서만 진행된다. 공사 임직원은 어떤 방식으로도 사후에 정산해 주겠다며 사전 입금을 유도하지 않는다.