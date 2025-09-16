시사 전체기사

사퇴압박 받는 조희대 대법원장

입력:2025-09-16 10:00
조희대(가운데) 대법원장이 16일 대법원으로 출근하고 있다.

더불어민주당에서 사퇴 압박을 받는 조희대 대법원장이 16일 서울 서초동 대법원으로 출근하고 있다. 이날 대법원에서는 조 대법원장의 출근길 취재를 불허했다.
16일 서초동 대법원 앞에 법원 직원들이 경광봉을 들고 교통지도를 있다.

최현규 기자 frosted@kmib.co.kr

