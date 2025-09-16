시사 전체기사 사퇴압박 받는 조희대 대법원장 입력:2025-09-16 10:00 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 조희대(가운데) 대법원장이 16일 대법원으로 출근하고 있다.더불어민주당에서 사퇴 압박을 받는 조희대 대법원장이 16일 서울 서초동 대법원으로 출근하고 있다. 이날 대법원에서는 조 대법원장의 출근길 취재를 불허했다.16일 서초동 대법원 앞에 법원 직원들이 경광봉을 들고 교통지도를 있다.최현규 기자 frosted@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 이 대통령 “빨리 2집무실 지어서 세종으로 옮겨야겠다” 2 “대법원장 그리 대단한가”… 與 사퇴 총공세 3 與 선출 권력 우위론, 대선 전 李사건 파기환송이 트리거 됐다 4 민주당 “나경원, 있어야 할 곳은 법사위 아닌 법정” 5 조국 “정치는 계산이 아니라 책임…피해자 치유 최우선” 해당분야별 기사 더보기 1 “직접 썼는데 AI 작성 의심률 81%”… AI 판독 프로그램 믿을 수 있나 2 ‘성과급 450%+1580만원’ 현대차 노사, 임단협 타결 3 “오늘부터 필승!” 이재용 장남 지호씨 ‘해군 장교’ 입대 4 코스피 지금이 고점?… 개미들 하락장에 베팅 5 [속보] 머스크 10억달러 자사주 매입, 테슬라 3.6% 급등…미 증시 일제 상승 해당분야별 기사 더보기 1 오리 싣고 가던 화물차와 트레일러·SUV 연쇄 충돌…2명 사망 2 ‘골든타임 33분’에도…이재석 경사 사망 전 드론 영상 보니 3 “해킹조직 SKT 고객 정보 팔았다”…SKT “사실무근” 4 법조계 “정당하게 배당된 재판부 바꾸려는 의도… 위헌성 내포” 5 건강보험 부담, 월급쟁이는 느는데 정부는 ‘뒷짐’? 해당분야별 기사 더보기 1 베네수엘라 반발에 보란 듯…트럼프, 마약 운반 의심 선박 또 폭격 2 “노동자 급여 600배나 받아”… 교황, 머스크 성과급 비판 3 금값 또 올랐다…“올해 상승세, 오일쇼크 이후 최대폭” 4 美 포린폴리시 “현대차 단속은 브레인 유출…자책골 넣은 것” 5 트럼프 “외국 기업, 미국 투자하는 데 겁주고 싶지 않다”…한국 반발에 놀랐나 해당분야별 기사 더보기 1 시작 52초 만에 득점… 손흥민, 美리그 2호골 2 가을야구 막차를 타라… 삼성·롯데·NC ‘운명의 한 주’ 3 정동원 측 “16세 때 무면허 운전 반성…2억 요구 협박받았다” 4 아이콘 매치 사령탑 맡은 벵거 “감독 역사상 이런 라인업은 처음” 5 아이콘매치 승리 이끈 베니테즈 “이영표와 박주호가 차이 만들었다” 해당분야별 기사 더보기 1 안경 대신 ‘안약’…하루 2번 넣으면 노안 개선 2 초기 치매 처방 의약품 잇단 퇴출에… 빈틈 파고든 건기식 3 “영화관에 웬 강아지가?” SNS 달군 펫티켓 논란 [개st상식] 4 인간의 욕심이 만든 생명체…50㎏ 도사견의 운명은 [개st하우스] 5 [단독] “역사에 상상 더했죠”…‘폭군의 셰프’ 원작자 박국재 인터뷰 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 이 대통령 “빨리 2집무실 지어서 세종으로 옮겨야겠다” “해킹조직 SKT 고객 정보 팔았다”…SKT “사실무근” “영화관에 웬 강아지가?” SNS 달군 펫티켓 논란 [개st상식] 가을야구 막차를 타라… 삼성·롯데·NC ‘운명의 한 주’ 건강보험 부담, 월급쟁이는 느는데 정부는 ‘뒷짐’? “저혈당 쇼크” 70대 몰던 학원 승합차 사고로 초등생 부상 한강버스, 모레 정식 운항… 서울시 “한강 새 역사 쓰겠다” “직접 썼는데 AI 작성 의심률 81%”… AI 판독 프로그램 믿을 수 있나 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요