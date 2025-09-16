시사 전체기사

전남도, 이상저온 농업재해 복구비 133억…농약대·생계비 등 지원

입력:2025-09-16 09:54
공유하기
글자 크기 조정

과수류 5300농가·봄배추 300농가

피해 50ha미만 정부 지원 제외 투입

이상저온피해-배 수확량 감소. 전남도 제공

전남도는 지난 3~4월 이상저온으로 인한 농업재해 복구비 133억원을 지원한다고 밝혔다.

이번 지원은 갑작스러운 기온하락으로 큰 피해를 입은 농가의 경영 안정을 돕기 위한 조치다. 지원 대상은 과수류 5300농가(3500ha), 봄배추 300농가(240ha)다.

피해 농가의 빠른 회복을 위해 해당 시군에 복구비를 교부하고, 농가별로 보상 지원을 추진할 예정이다. 특히 피해면적 50ha 미만으로 정부 지원에서 제외된 무안군, 신안군에는 도 자체 예산으로 복구비를 지원한다.

피해 농가는 피해 규모와 정도에 따라 농약대, 생계비 등을 지원받는다. 농약대는 1ha당 과수류 300만원, 채소류 250만원을 지원하고, 피해율이 50% 이상인 289농가는 4인가구 기준 183만원의 생계비와 농축산경영안정자금 이자감면, 2년 상환 연기 지원을 받는다.

유덕규 전남도 식량원예과장은 16일 “예상치 못한 이상저온으로 농가 피해가 컸던 만큼, 복구비 지원이 농업인들의 경영 안정에 도움이 되길 바란다”며 “이상기후로 인한 잦은 재해를 대비해 최소한의 안전장치인 농작물 재해보험에도 가입해 주실 것을 당부드린다”고 강조했다.

무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
이 대통령 “빨리 2집무실 지어서 세종으로 옮겨야겠다”
“해킹조직 SKT 고객 정보 팔았다”…SKT “사실무근”
“영화관에 웬 강아지가?” SNS 달군 펫티켓 논란 [개st상식]
가을야구 막차를 타라… 삼성·롯데·NC ‘운명의 한 주’
건강보험 부담, 월급쟁이는 느는데 정부는 ‘뒷짐’?
“저혈당 쇼크” 70대 몰던 학원 승합차 사고로 초등생 부상
한강버스, 모레 정식 운항… 서울시 “한강 새 역사 쓰겠다”
“직접 썼는데 AI 작성 의심률 81%”… AI 판독 프로그램 믿을 수 있나
국민일보 신문구독