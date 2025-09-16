시사 전체기사

가천대 길병원, ‘대장암 바로알기’ 캠페인 개최

입력:2025-09-16 09:39
대장암의 달 관련 캠페인. 길병원 제공

가천대 길병원이 운영하는 인천지역암센터, 인천암생존자통합지지센터는 대한대장항문학회가 지정한 9월 ‘대장암의 달’을 맞아 대장암 극복과 생활습관 개선을 위한 캠페인을 본관 2층 소화기암센터 외래에서 개최했다고 16일 밝혔다.

대장암 환자 및 암생존자를 위한 ‘대장암의 달’ 행사는 대장암에 대해 바로 알고 예방과 관리의 중요성을 알리기 위해 매년 9월 개최되고 있다.

인천지역암센터와 인천암생존자통합지지센터는 본관 2층에 부스를 설치하고 대장암 환자 및 암생존자, 내원객을 대상으로 암예방을 위한 10대 수칙, 대장암의 증상과 예방법, 2차 암 예방법 등이 담긴 홍보물을 설명·배포했다. 사전 신청한 대장암 환자 등 100여명이 캠페인에 참여했다.

참여자들에게는 대장 건강을 위한 골반저근운동법 안내 책자와 항문전용 클렌저 등 기념품을 제공했다.

길병원은 인천권역책임의료기관으로서 인천지역암센터, 인천암생존자통합지지센터 등 인천시민을 위한 암 관리 사업을 수행하고 있다. 암예방 캠페인과 국가암검진 수검률 향상을 위한 암관리 사업, 암을 경험한 암생존자를 위한 신체적, 정서적 지원 사업 등을 지역사회 기관들과 협력해 수행해 나가고 있다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

