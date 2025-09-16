가천대 길병원, ‘대장암 바로알기’ 캠페인 개최

대장암의 달 관련 캠페인. 길병원 제공

인천지역암센터와 인천암생존자통합지지센터는 본관 2층에 부스를 설치하고 대장암 환자 및 암생존자, 내원객을 대상으로 암예방을 위한 10대 수칙, 대장암의 증상과 예방법, 2차 암 예방법 등이 담긴 홍보물을 설명·배포했다. 사전 신청한 대장암 환자 등 100여명이 캠페인에 참여했다.