19일 인천산단새일센터 직무 맞춤형 여성 채용박람회 개최
인천시 여성의광장 인천산단여성새로일하기센터는 오는 19일 오후 1시부터 여성의광장 야외광장에서 ‘2025 인천산단새일센터 직무 맞춤형 여성 채용박람회’를 개최한다고 16일 밝혔다.
인천산단새일센터는 여성가족부와 고용노동부가 지정한 기관으로 지난 2021년부터 운영되고 있다. 취업 상담부터 직업교육훈련, 취업 연계, 사후관리까지 종합적인 취업 지원 서비스를 제공하며 여성의 경제활동 참여 확대를 지원 중이다.
인천산단새일센터가 개최하는 이번 채용박람회는 직업교육훈련 과정과 연계돼 진행된다. 화장품 생산·품질관리, 바이오 공정, 해썹 전문인력 및 경영사무 등 화장품·바이오·식품 분야를 중심으로 기업 20여곳이 참여해 현장 채용을 할 예정이다. 또 이력서 사진 촬영, 심리 상담 등 구직자를 위한 부대 프로그램 등도 마련된다.
특히 인천산단새일센터는 중부지방고용노동청, 남동구, 연수구가족센터 등 관계기관과 협력해 채용박람회의 규모 및 운영 범위를 넓히고 구직자에게 실질적인 취업 지원 서비스를 제공할 계획이다.
이와 함께 채용박람회는 ‘여성의광장 수강생 한마당’과 연계돼 시민들도 함께 즐길 수 있는 프로그램 등이 진행된다. 바이올린 및 벨리댄스 공연, 베이커리 재능기부, 바리스타 체험 등 풍성한 문화·체험 행사 또한 함께 마련돼 높은 관심과 참여가 기대된다.
서미숙 여성의광장 관장은 “이번 채용박람회가 우수한 여성 인재를 발굴하는 장으로 구직 여성들에게는 새로운 취업의 기회가 되길 바란다”며 “여성의 경제활동을 촉진하고 지역 경제 활성화에도 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
