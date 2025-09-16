19일 인천산단새일센터 직무 맞춤형 여성 채용박람회 개최

2025 인천산단새일센터 직무 맞춤형 여성 채용박람회 포스터. 인천시 제공

이번 채용박람회는 직업교육훈련 과정과 연계돼 진행된다. 화장품 생산·품질관리, 바이오 공정, 해썹 전문인력 및 경영사무 등 화장품·바이오·식품 분야를 중심으로 기업 20여곳이 참여해 현장 채용을 할 예정이다. 또 이력서 사진 촬영, 심리 상담 등 구직자를 위한 부대 프로그램 등도 마련된다.

중부지방고용노동청, 남동구, 연수구가족센터 등 관계기관과 협력해 채용박람회의 규모 및 운영 범위를 넓히고 구직자에게 실질적인 취업 지원 서비스를 제공할 계획이다.

‘여성의광장 수강생 한마당’과 연계돼 시민들도 함께 즐길 수 있는 프로그램 등이 진행된다. 바이올린 및 벨리댄스 공연, 베이커리 재능기부, 바리스타 체험 등 풍성한 문화·체험 행사 또한 함께 마련돼 높은 관심과 참여가 기대된다.