부산시, 도시철도 파업 대비 비상수송대책 가동…출퇴근 시간 정상 운행
평일 운행률 78.5%, 휴일은 60% 수준
1·2호선 100회 이상 감축…4호선 정상 운행
부산시가 부산교통공사 노조의 파업 예고에 대비해 비상 수송 대책을 마련했다. 노사는 16일 최종 교섭을 앞두고 있으며, 합의에 실패할 경우 17일 첫차부터 파업이 시작될 수 있다.
16일 부산시에 따르면 부산교통공사 노사는 지난 5월부터 13차례 교섭을 이어왔지만, 접점을 찾지 못했다. 지난 9일 부산지방노동위원회 조정이 최종 결렬되면서 노조는 합의 불발 시 즉각 파업에 돌입하겠다고 선언했다.
이에 시는 지난 15일 시청에서 부산경찰청, 부산교통공사, 양산시 등 관계 기관과 대책 회의를 열고 대응 방안을 논의했다. 시는 파업 발생 시 필수 유지 인력을 투입해 도시철도 운행률을 평소의 평균 78.5% 수준으로 유지할 방침이다.
운행 계획을 보면 도시철도 1~3호선은 출근 시간(오전 7시30분~8시50분)과 퇴근 시간(오후 5시30분~7시30분)에는 평소와 동일하게 4~5분 간격으로 운행한다. 그러나 그 외 시간에는 평소 대비 57% 수준으로 줄어 배차 간격이 최대 17분까지 늘어난다. 4호선은 무인 자동화 운영으로 평소와 동일하게 100% 정상 운행된다.
전체 열차 운행 횟수는 평일 1325회에서 1041회로 줄어든다. 토요일은 1027회(77.5%), 휴일은 801회(60.4%)로 축소돼 휴일 시민 불편이 가장 클 것으로 예상된다. 노선별로는 1호선이 평일 354회에서 250회로 104회 줄고, 2호선은 341회에서 239회로 102회 감소한다. 3호선도 320회에서 242회로 78회가 감축된다.
시는 파업 당일부터 승용차요일제를 해제하고, 주요 역 주변에 택시를 집중적으로 배치해 대체 수송력을 확보한다. 장기화할 경우 도시철도와 연계된 시내버스 노선을 증차하고, 시 공무원을 역무 지원에 투입해 시민 불편을 최소화한다는 계획이다.
황현철 시 교통혁신국장은 “도시철도 파업으로 시민 불편이 발생하지 않도록 노사 모두가 조속히 합의점을 찾길 바란다”며 “시는 비상 수송 대책을 철저히 시행해 불편을 최소화하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
