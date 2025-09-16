18∼21일 인천 청라서 ‘하나금융그룹 챔피언십’ 개최

하나금융그룹 챔피언십 스폰서 포스터. 인천관광공사 제공

세계 여자 골프 랭킹 3위 리디아 고, 최근 LPGA 투어 메이저 대회인 KMPG 위민스 PGA 챔피언십에서 우승한 이민지, 디펜딩 챔피언 마다솜 등 스타 플레이어가 대거 참가한다. 특히 리디아 고, 이민지는 나란히 후원사 대회 첫 우승을 노리고 있어 치열한 접전이 예상된다.

총 108명의 선수가 참가하는 이번 대회는 4라운드 72홀 스트로크 플레이 방식으로 진행되며 약 7만명의 갤러리가 찾을 것으로 예상된다. 총 상금은 15억원이며, 우승자에게는 트로피와 2억7000만원의 상금이 수여된다.

갤러리플라자에서는 다양한 먹거리를 즐길 수 있는 푸드트럭, 무료 아이스크림, 선수 사인회 등 다양한 이벤트가 마련돼 관람객에게 휴식과 즐길거리를 제공한다.

특히 넷플릭스 ‘흑백요리사’에 출연하여 화제를 모은 ‘급식 대가’ 이미영 조리사가 현장에서 직접 요리를 선보여 특별한 경험을 선사한다. 가족 단위의 관람객을 위한 키즈존에서는 어린이들이 PGA 프로들이 개발한 교육 프로그램인 ‘스내그 골프’를 체험할 수 있다.

환경 친화적인 대회를 지향해 공항철도를 이용한 갤러리에게는 무료 입장 혜택을 제공하고, 인천시민은 티켓을 20% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

갤러리의 편의를 위해 별도 주차장이 운영될 예정이며 주차장에서 대회장까지는 티오프 1시간 전부터

10∼20분 간격으로 셔틀버스가 운행된다.

시와 공사는 대회가 시민 친화적 행사로 성공적인 개최를 위해 관계기관 협조, 안전 관리, 대회 홍보 등 다양한 행정지원을 이어가고 있다. 또 방문객들이 대회뿐만 아니라 인천 관광도 즐길 수 있도록 대회장 내 관광안내 배너를 설치하고 관광 가이드북과 지도 등 홍보물도 제공한다.

백현 공사 사장은 “국내 KLPGA 대회 중 최대 갤러리 규모를 자랑하는 대회를 인천에서 개최하게 돼 뜻깊다”며 “가을을 알리는 9월 시민 참여형 골프대회에 방문해 마음껏 즐기시길 바란다”고 말했다.