전남도, 청년 희망 일자리 참여기업·청년 모집…신규 채용 1년간 지원
중소기업·사회적경제기업 청년 신규 채용시 1년간 월 92만원
1년이상 고용유지·정규직 전환시 기업·청년에 인센티브 추가
전남도는 미취업 청년에게 안정적인 일 경험을 제공하고, 중소기업의 구인난을 덜기 위해 ‘2025년 전남 청년 희망 일자리 지원사업’ 참여기업과 청년을 모집한다고 16일 밝혔다.
전남지역 중소기업·사회적경제기업이 미취업 청년을 신규 채용하면 1년간 매월 92만원(최저임금 110% 기준 월 230만원의 40%)을 지원한다. 또한 1년 이상 고용을 유지하고 정규직을 유지·전환할 경우 기업과 청년에게 각 200만원의 인센티브가 추가 지급된다.
모집 대상 기업은 상시근로자 5인 이상의 도내 중소기업·사회적경제기업이며, 청년은 시군 조례에 따라 전남에 거주하는 만 18~49세 미취업자 114명이다.
신청은 16일부터 전남일자리정보망 또는 이메일로 예산소진시까지 접수 가능하다. 서류 심사와 평가를 거쳐 선정한다. 이후 기업 채용공고, 청년 입사 지원, 전남중소기업일자리경제진흥원 최종 매칭 순으로 진행된다.
문의는 전남중소기업일자리경제진흥원 또는 전남일자리정보망에서 확인할 수 있다.
윤연화 전남도 인구청년이민국장은 “전남 청년 희망 일자리 지원사업이 청년에게는 실질적 일 경험의 발판이 되고 기업에는 인력난 해소의 계기가 되길 바란다”며 “전남도는 지역 산업구조와 고용 여건을 반영한 지원을 지속 확대해 청년과 기업의 동반 성장을 튼튼히 뒷받침하겠다”고 말했다.
전남 청년 희망 일자리 지원사업은 국비 지원이 종료된 ‘지역주도형 청년일자리사업’의 공백을 최소화하고 기존 성과를 연계·확대하기 위해 전남도가 지난해부터 추진해 온 사업이다. 채용부터 기본 직무교육, 커뮤니티 활동 등 현장 적응·정착 프로그램까지 지원하는 것이 핵심이다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
