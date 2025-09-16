시사 전체기사

“서울패션허브, ‘2025 서울패션페스타’ 개최”

입력:2025-09-16 09:03
공유하기
글자 크기 조정
2025 서울패션페스타 포스터

서울패션허브가 오는 9월 19일부터 21일까지 사흘간 동대문디자인플라자(DDP) 디자인거리와 미래로 일대에서 ‘2025 서울패션페스타’를 개최한다. 이번 행사는 오전 11시부터 오후 8시까지 진행되며, 동대문 기반 브랜드들이 소비자와 직접 만나는 첫 공식 무대다.
이번 페스타에는 도매상인 브랜드 50개, 디자이너 브랜드 50개 등 총 100개 K-패션 브랜드가 참여한다. 서울패션허브는 올해 브랜딩 컨설팅, 콘텐츠 제작, 판로 개척을 지원해왔으며, 지난 4월 열린 B2B 전시회에서는 약 9억8천만 원 규모의 계약 성과를 올렸다.
올해 슬로건은 ‘FEEL IT, WEAR IT’으로, 네컷사진 촬영·퍼스널 컬러 진단·룰렛 이벤트 등 다양한 체험 프로그램과 현장 프로모션이 마련된다. 또한, 국내외 인플루언서들이 참여하는 라이브커머스 방송을 통해 해외 소비자와도 실시간 소통할 예정이다.
서울패션허브는 “이번 행사는 지원 브랜드들이 성과를 공유하며 한 단계 더 성장하는 출발점”이라며 “동대문이 K-패션 중심지로 자리매김하도록 현장 지원과 판로 확대에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
이 대통령 “빨리 2집무실 지어서 세종으로 옮겨야겠다”
“해킹조직 SKT 고객 정보 팔았다”…SKT “사실무근”
“영화관에 웬 강아지가?” SNS 달군 펫티켓 논란 [개st상식]
“직접 썼는데 AI 작성 의심률 81%”… AI 판독 프로그램 믿을 수 있나
이재용 회장 장남 지호씨, 해군 통역장교 입대
“노동자 급여 600배나 받아”… 교황, 머스크 성과급 비판
“대법원장 그리 대단한가”… 與 사퇴 총공세
금값 또 올랐다…“올해 상승세, 오일쇼크 이후 최대폭”
국민일보 신문구독