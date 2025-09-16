“서울패션허브, ‘2025 서울패션페스타’ 개최”
서울패션허브가 오는 9월 19일부터 21일까지 사흘간 동대문디자인플라자(DDP) 디자인거리와 미래로 일대에서 ‘2025 서울패션페스타’를 개최한다. 이번 행사는 오전 11시부터 오후 8시까지 진행되며, 동대문 기반 브랜드들이 소비자와 직접 만나는 첫 공식 무대다.
이번 페스타에는 도매상인 브랜드 50개, 디자이너 브랜드 50개 등 총 100개 K-패션 브랜드가 참여한다. 서울패션허브는 올해 브랜딩 컨설팅, 콘텐츠 제작, 판로 개척을 지원해왔으며, 지난 4월 열린 B2B 전시회에서는 약 9억8천만 원 규모의 계약 성과를 올렸다.
올해 슬로건은 ‘FEEL IT, WEAR IT’으로, 네컷사진 촬영·퍼스널 컬러 진단·룰렛 이벤트 등 다양한 체험 프로그램과 현장 프로모션이 마련된다. 또한, 국내외 인플루언서들이 참여하는 라이브커머스 방송을 통해 해외 소비자와도 실시간 소통할 예정이다.
서울패션허브는 “이번 행사는 지원 브랜드들이 성과를 공유하며 한 단계 더 성장하는 출발점”이라며 “동대문이 K-패션 중심지로 자리매김하도록 현장 지원과 판로 확대에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
