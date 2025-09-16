오리 싣고 가던 화물차와 트레일러·SUV 연쇄 충돌…2명 사망
청주 당진영덕고속도로에서 차량 3대가 연쇄 추돌하는 사고가 발생해 2명이 숨졌다.
15일 오후 9시41분쯤 충북 청주시 상당구 문의면 당진영덕고속도로 청주 방향 문의 청남대 휴게소 인근에서 오리를 싣고 가던 6.5t 화물차와 25t 트레일러가 충돌했다. 이어 사고 충격으로 멈춰 선 화물차를 뒤따르던 SUV가 미처 피하지 못하고 추돌하는 2차 사고가 발생했다.
SUV는 차체가 뭉개질 정도로 큰 충격을 받은 것으로 알려졌다.
이 사고로 SUV 운전자와 동승자 등 20대 남성 2명이 사망했다.
경찰은 1차 사고를 낸 화물차 운전자의 졸음운전 가능성 등을 열어두고 사고 경위를 조사 중이다. 화물차 운전자는 음주 상태는 아니었던 것으로 전해졌다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
