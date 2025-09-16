통상본부장, 일본 차 미국 관세 인하에 “우리도 빨리 되도록 노력”
여한구 “악마는 디테일에…일희일비 않겠다”
한·미 무역협상을 위해 15일(현지시간) 미국 워싱턴DC를 찾은 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장은 “악마는 디테일에 있다”며 “최대한의 국익 반영을 위해서 최선을 다할 생각”이라고 말했다. 한·미 통상 협상이 대미 투자 방식 등 각론에서 진통을 겪는 가운데 여 본부장은 김정관 산업부 장관에 이어 릴레이로 미국을 방문했다.
여 본부장은 이날 워싱턴 인근 덜레스 국제공항에서 특파원들과 만나 “일희일비하기보다 우리는 국익에 최대한 부합하게, 합리적인 협상 결과를 만들어야 하는 가장 중요한 과제가 있다”며 “우리가 상대할 수 있는 모든 플레이어와 같이 최선을 다해서 협상을 해야 한다”고 말했다. 여 본부장은 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표 등을 만나 협상을 이어 예정이다.
특히 16일부터 일본 자동차의 대미 수출 관세가 15%로 인하되면서 한국 정부의 부담이 커졌다는 관측도 나온다. 한국은 아직 25%를 적용받고 있어 한국 차가 일본 차보다 미국 시장에서 더 비싸지는 가격 역전 현상이 벌어질 수 있어서다. 여 본부장은 이와 관련해 “우리도 최대한 빨리 (15%로 적용)될 수 있도록 노력하고 있다”며 “협상의 과정이니 일희일비하지 않겠다”고 말했다.
여 본부장에 앞서 김 장관이 지난 12일 뉴욕에서 하워드 러트닉 상무장관을 만났지만 3500억(약 486조원) 대미 투자 방식 등을 두고 이견을 좁히지 못한 것으로 알려졌다. 여 본부장은 3500억 달러 대미 투자의 방식을 둘러싼 한·미 간 이견을 어떻게 좁힐 것이냐는 질문에 “모든 의견을 다 분석하고 있다”며 “어떤 게 우리한테 가장 최선의 결과를 가져올 수 있는지 그게 제일 중요하다”고 답했다.
한국에서는 대미 직접 투자를 늘릴 경우 환율 급등을 막기 위해 ‘무제한 한미 통화 스와프’ 카드가 거론되고 있다. 여 본부장은 “구체적인 부분을 하나하나 말씀드리기 어렵다”고 했다.
여 본부장은 조지아주에서 한국인 근로자 300여명 구금 사태가 벌어진 것이 협상에 영향을 줄 것으로 보는지에 대해선 “그런 부분은 우리가 강하게 요청해야 한다”며 “미국 측에서도 약간 과했다고 하는 분위기인 것 같다. 최대한 우리 기업의 이해를 반영하기 위해 노력하겠다”고 답했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사