오요안나 1주기…MBC 기상캐스터 폐지, 유족 “두 번 죽여”

단식 중 모친 “모든 노동자에 괴롭힘금지법을”

MBC 기상캐스터 고(故) 오요안나씨의 어머니 장연미씨가 8일 서울 마포구 상암동 MBC 앞에서 열린 1주기 추모주간 투쟁 선포 기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스

MBC가 기상캐스터 제도를 폐지하겠다는 개편안을 내놓자 시민단체와 유족들은 “오씨를 두 번 죽이는 행위”라며 반발했다.