건강보험 부담, 월급쟁이는 느는데 정부는 ‘뒷짐’?

“재정 단기 적자가 바람직” 의견도

국민일보 DB

건강보험 재정 지원의 법정 상한인 20%에 미치지 못하는 정부 지원율을 높여야 한다는 지적이 나온다.

의료에서 돌봄까지 건강보험 재정 역할이 확대되는 상황에서 정부 지원율 확대는 한 달 앞으로 다가온 올해 국정감사에서 주요 의제가 될 전망이다.