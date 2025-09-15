고양시 “산황산 골프장 증설, 법 절차 따라 투명 추진”

국토부·환경청·감사원까지 10년 넘게 검증 걸쳐

일부 단체, 사실과 다른 주장…“시민 불안 키워”

15일 시에 따르면 이번 사업은 국토교통부가 2014년 승인한 개발제한구역 관리계획 변경에 근거해 진행됐다.

앞서 2011년 경기도 수요조사와 자체 심사, 입안 공고, 승인 신청 등의 과정을 거쳤으며, 이후 국토부의 최종 승인을 받아 행정 절차적 정당성을 확보했다.