인천상륙작전 75주년 기념식…“자유를 지킨 희생, 평화로”
인천시는 15일 한국전쟁의 분수령이 된 인천상륙작전 75주년 기념식이 인천 내항 8부두에서 성대히 열렸다고 밝혔다.
이날 행사는 국가보훈부·대한민국 해군·해병대·인천광역시가 공동 주관했다. 22개 참전국 대표단과 미국 참전용사 재방한단 90명을 비롯해 국가보훈부 장관 등 국내외 주요 인사와 시민 등 1500여명이 참석했다.
기념식은 참전용사 26명의 입장으로 시작됐다. 이어 유엔(UN) 참전국 국기 22개가 차례로 입장해 국제사회의 연대를 상징했다. 상영된 헌정영상은 참전용사들의 회고와 희생을 담아 참석자들에게 깊은 울림을 전했다.
유정복 인천시장은 기념사에서 “인천상륙작전은 평화와 자유를 수호하고 박애 정신을 실천하기 위해 세계 각국이 힘을 합쳐 이뤄낸 위대한 승리였다”며 “참전용사들이 남긴 유산을 기억하는 것은 우리의 의무이자 그것을 지켜 나가는 것은 우리의 사명”이라고 강조했다.
이어 “인천은 전쟁의 상처를 딛고 국제도시로 성장했으며 이제 국제평화도시로서 세계와 함께 미래로 나아갈 것”이라고 덧붙였다.
특히 행사에서는 맥아더 장군 4세가 보낸 친서가 공개돼 주목을 받았다. 친서에는 “한반도의 평화가 곧 세계의 평화”라는 메시지가 담겨 있었으며 현장에 모인 참전용사와 시민들의 박수를 받았다.
기념식 후 이어진 상륙작전 재연행사에서는 해군·해병대 장병들이 헬기, 상륙장갑차, 공기부양정 등 실제 전력을 투입해 75년 전 전투를 재현했다. 현장을 찾은 참전용사들은 숙연한 표정으로 당시의 기억을 되새겼다.
내항에 정박한 군함 갑판에서는 해군본부 주관 ‘함상만찬’이 열려 참전용사와 초청 귀빈들이 평화와 우정을 나눴다. 저녁에는 상상플랫폼 웨이브홀에서 ‘호국음악회’가 개최돼 음악으로 희생을 기리고 평화의 메시지를 울려 퍼뜨리며 대미를 장식했다.
이번 제75주년 기념식은 5년 주기의 국제행사 원년으로 치러진 만큼 단순한 추모를 넘어 국제평화도시 인천의 위상을 공고히 하고 참전국과의 우호 협력을 강화하는 계기가 됐다.
