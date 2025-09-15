전남국제수묵비엔날레, 진도서 국제학술심포지엄 성료

국내외 학자·미술평론가 참여 다양한 시각 공유



전통 수묵의 현대적가치·동아시아 미술 속 가능성 조명

전남국제수묵비엔날레 국제학술심포지엄. 전남도 제공

전남문화재단 전남국제수묵비엔날레사무국은 15일 쏠비치 진도에서 전통 수묵의 현대적 가치, 동아시아 미술 속 수묵의 의미와 가능성을 조명하는 국제학술심포지엄을 개최했다고 밝혔다.