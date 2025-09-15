광주 AI집적단지 내 ‘창업동’ 첫 입주기업 모집

전용 사무공간·복지시설 등 갖춰

광주 소재 기업은 실증장비 할인

광주 AI집적단지 창업동 입주기업 모집 홍보물. 인공지능산업융합사업단 제공

오상진 인공지능산업융합사업단장은 “AI 창업동은 기술과 비즈니스, 사람이 유기적으로 연결되는 광주형 창업 생태계의 중심이 될 것이다”면서 “유망 AI 스타트업의 적극적인 참여로 광주가 대한민국 AI 창업 허브로 도약하는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.