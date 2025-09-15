“드라이브 갈래?” 여중생 끌고 가려던 20대 남성 구속
팔 잡아 끌다 저항하자 도주해
“드라이브를 가자”며 10대 여중생을 끌고 가려 한 20대 남성이 구속됐다.
전북 전주완산경찰서는 미성년자 약취유인 미수 혐의로 20대 남성 A씨를 구속했다고 15일 밝혔다. A씨는 지난 11일 오후 10시38분쯤 전주시 완산구 평화동의 한 아파트 엘리베이터 앞에서 10대 여중생을 끌고 가려한 혐의를 받고 있다.
당시 여중생 부모의 신고로 출동한 경찰은 인근 CCTV 영상을 분석해 범행 3시간 만에 A씨의 주거지에서 그를 긴급체포했다.
경찰 조사결과 A씨는 “드라이브를 가자”며 피해 학생인 B양의 팔을 잡아끌며 유인했으나, B양이 완강히 거부하자 도주한 것으로 드러났다. A씨는 “B양이 예뻐서 그랬다”는 취지로 경찰에 진술한 것으로 알려졌다.
경찰은 A씨를 상대로 범행동기 등 정확한 사건 경위를 조사중이다.
전주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
