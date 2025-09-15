경남도, 내달 1일부터 마창대교 출퇴근 통행료 32% 인하

경남도청

그동안 경남도는 마창대교 통행료 인하를 위해 단계적 조치를 해 왔다. 민선 8기 출범 이후 협약상 인상 요인이 있었음에도 통행료를 동결했고 지난 2023년 7월부터는 창원시와 재정 분담을 통해 출퇴근 시간대 20% 할인을 시행했다.