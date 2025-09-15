향기로 물드는 삼척의 가을밤…국가유산 야행 개막

첫날인 26일 오후 6시 30분 삼척우체국에서 죽서루 구간에서 이들 행사가 이어진다.

취타대의 웅장한 가락과 풍물패의 흥겨운 장단, 시민과 관광객이 함께하는 행렬은 거리 전체를 달빛 축제의 장으로 물들이며 본격적인 야행의 시작을 알린다.