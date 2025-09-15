국유림 6·25 전사자 유해 발굴 쉬워진다…산림청 법령 개정

그동안 6·25 전사자의 유해 조사 및 발굴을 위해 국유림 대부나 사용허가를 신청할 경우, 한국국토정보공사가 측량한 실측도에 사업 구역이 표시된 사업계획도를 제출해야만 했다. 이 때문에 측량을 위한 시간과 비용이 발생한다는 문제가 있었다.

규제 완화로 국방부는 국유림 내 6·25 전사자의 유해발굴사업을 신속하게 추진할 수 있고 실측도 제작을 위한 측량비용도 절감할 수 있게 된다.