산림생태복원 20년, 가장 성공한 사례는 ‘김천 바람재’

'김천 바람재' 복원사업이 지난 20년간 가장 성공한 산림생태복원 사례에 선정됐다. 복원사업 이후 현재 김천 바람재의 모습. 산림청 제공

대상을 수상한 구미국유림관리소의 김천 백두대간 바람재 산림복원 사업은 1970년대 군사시설·진입로로 훼손된 백두대간 마루금을 원형에 가깝게 복원한 사업이다.

생태복원사업이 시작되기 전 훼손된 김천 바람재. 산림청 제공