김영환 충북지사 “오송 참사 추모비 도청에 건립”
오송 참사 국정조사 현장 조사
23일 청문회 25일 보고서 채택
김영환 충북도지사가 오송 지하차도 참사 희생자를 기리기 위한 추모비 건립에 대한 의지를 재확인했다.
김 지사는 15일 도의회에서 열린 오송 참사 국정조사 현장조사에서 “유가족들의 상처를 마무리해야한다”며 “유가족들을 위로할 수 있다면 도청에 추모비를 건립하겠다”고 말했다.
김 지사는 “절대로 안전을 중시하겠다는 뜻에서 도청에 추모비 설치를 결정한 것”이라며 “도의원들을 책임지고 설득하겠다”고 전했다.
김 지사는 그러면서 “어떠한 말로도 유가족들 위로할 수 없다고 생각한다”며 “도의적 책임을 지겠다”고 말했다.
도의회는 최근 도가 제출한 궁평2지하차도 참사 희생자 추모 조형물 설치 예산 5000만원을 전액 삭감했다. 도의원들은 추모 조형물 설치 필요성에는 대체로 공감하면서도 설치 장소에 이견을 보인 것으로 전해졌다.
국회 행정안전위원회는 이날 궁평2 지하차도 현장 조사를 했다. 의원들은 행복청, 금강청 관계자들로부터 사고 개요를 듣고 사고의 직접적인 원인으로 지목된 임시제방 축조와 관련한 각 기관의 책임 소재를 물었다. 지하차도를 비추는 폐쇄회로(CC)TV 상 물이 유입되는 것을 확인할 수 있는지도 집중 추궁했다.
이들은 현장 조사를 마치고 도의회에서 김 지사를 상대로 질의응답과 유족 간담회를 진행했다.
행안위는 오는 23일 청문회를 열고 25일 결과보고서를 채택할 계획이다.
오송참사는 2023년 7월15일 오전 8시40분께 흥덕구 오송읍 궁평2지하차도가 인근 미호강 범람으로 침수되면서 발생했다. 이 사고로 14명이 숨지고 16명이 다쳤다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사