‘시즌 3승’방신실, 위믹스 포인트 순위 4위 자리

OK저축은행 읏맨오픈 우승으로 한 계단 상승

지난 14일 경기도 포천 아도니스CC에서 막을 내린 KLPGA투어 OK저축은행 읏맨오픈에서 시즌 3승째를 거둔 방신실. KLPGA

이번 우승으로 방신실은 KLPGA 위메이드 대상포인트 70점을 획득해 전주 대비 4계단 상승한 2위(407점)에 자리했다. 위믹스 포인트도 570점을 획득, 4위(

)가 됐다.