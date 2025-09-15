인천세종병원, 자기혈관 숫자알기 ‘레드서클 캠페인’

지난 5일 인천도시철도 2호선 시민공원역에서 열린 ‘자기혈관 숫자알기 레드서클 캠페인’에서 인천세종병원 의료진이 시민들의 건강 상태를 측정하고 있다. 인천세종병원 제공

심뇌혈관질환 예방관리주간에는 중증 심뇌혈관질환 예방관리 방법을 알리고 적극적으로 실천할 수 있도록 레드서클 캠페인을 진행한다.