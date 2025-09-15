셰프애찬 추석 선물세트 기획전…최대 70% 할인·증정 혜택
프리미엄 한식 브랜드 셰프애찬이 다가오는 추석을 맞아 9월 16일부터 10월 10일까지 ‘2025 추석 선물세트 기획전’을 진행한다.
이번 기획전은 실용성과 품격을 동시에 갖춘 선물세트를 합리적인 가격에 제공함으로써, 풍성한 한가위를 준비하는 소비자들에게 특별한 선택지를 제안하고 있다.
기획전 기간 동안 셰프애찬 선물세트를 구매하면 고급 선물가방이 무료 증정되며, 행사 제품 3만원 이상 구매 시 ‘다용도 리유저블백’도 증정된다.
또한 최대 70% 할인 혜택, 1+1 구성 제품, 5000원 할인 쿠폰 제공 등 다양한 할인·증정 혜택도 함께 마련되어 있어 명절 선물은 물론 실속 있는 장보기 수요까지 충족시킬 수 있을 것으로 기대된다.
셰프애찬 관계자는 “고마운 마음을 전하고 싶은 분들에게 믿고 선물할 수 있는 프리미엄 한식 세트를 준비했다”며 “정성스럽게 구성된 이번 기획전을 통해 모두가 따뜻하고 풍성한 명절을 보내시길 바란다”고 전했다.
한편, 셰프애찬은 최근 배우 안보현을 브랜드 전속 모델로 발탁해 브랜드 아이덴티티를 한층 강화하고 있다. 자연스럽고 신뢰감 있는 이미지의 안보현은 ‘정직한 식재료와 손맛’을 강조하는 셰프애찬의 철학과 잘 맞아떨어지며, 캠핑과 일상 속에서 믿고 찾을 수 있는 브랜드로서 대중과의 접점을 넓히는 데 긍정적인 역할을 하고 있다.
더불어 ‘셰프의 손맛을, 언제 어디서나’라는 슬로건 아래, 까다로운 식재료 선정과 정직한 조리 과정을 통해 프리미엄 한식의 가치를 꾸준히 전달하고 있다. 대표 제품군(열무자박이, 맵짤이, 수제쌈장, 알배기김치 등)은 높은 재구매율을 기록하고 있으며, 선물세트 또한 실속과 품격을 모두 갖춘 구성을 통해 소비자들에게 호응을 얻을 것으로 기대된다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
