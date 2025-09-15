김세영, 역전승은 없었지만 3연속 ‘톱10’ 상승세…“다음 대회 기대된다”

크로거 퀸시티 챔피언십 공동 5위

악재 겹쳤던 헐 3년만에 통산 3승



15일(한국시간) 미국 오하이오주 해밀턴타운십의 TPC 리버스벤드에서 열린 LPGA투어 크로거 퀸시티 챔피언십 최종 라운드 1번 홀에서 신중하게 그린을 살피고 있는 김세영. AFP연합뉴스

15일(한국시간) 미국 오하이오주 해밀턴타운십의 TPC 리버스벤드에서 막을 내린 LPGA투어 크로거 퀸시티 챔피언십에서 우승한 찰리 헐. AP연합뉴스

헐은 마지막 날 4타를 줄이며 세계랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국·19언더파 269타)의 추격을 한 타 차로 뿌리 치고 우승 트로피를 들어 올렸다. 2016년 CME그룹 투어 챔피언십과 2022년 10월 볼런티어스 오브 아메리카 클래식에 이은 통산 3승째다.

‘괴물 루키’ 로티 워드(영국)가 3위(최종합계 18언더파 270타), 야마시타 미유(일본)가 4위(최종합계 17언더파 271타)로 대회를 마쳤다.