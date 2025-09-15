전남도, 미국 메릴랜드 한인축제 참가…국제행사·남도의 맛·매력 알려
수출 농수산식품·남도국제미식산업박람회 등 홍보
전남도 미주사무소는 최근 메릴랜드한인회가 개최한 제47회 메릴랜드 한인축제에 참가해 농수산식품, 남도국제미식산업박람회와 2026여수세계섬박람회 등 국제행사를 홍보하며 남도의 맛과 매력을 알렸다고 15일 밝혔다.
제47회 메릴랜드 한인축제는 ‘창공을 날다’를 주제로 전통과 혁신이 만나는 케이(K)-컬처 체험형 축제다. 아리랑, 소고춤, 케이팝, 태권도 시범, 어린이 사생대회 등 모든 세대가 즐길 수 있는 다양한 공연과 함께 김치, 떡 만들기, 한국 길거리 음식 등 케이 K-푸드 체험이 진행됐다.
전남도는 아마존 전남 브랜드관, 전남 상설판매장 등에서 인기리에 판매 중인 조미김, 모듬 해초, 배 주스, 유자 주스, 오징어튀김, 누룽지 스낵, 약과 등 시식 기회를 제공하고, 남도국제미식산업박람회, 국제수묵비엔날레, 국제농업박람회, 2026여수세계섬박람회 등 국제행사 홍보 활동을 펼쳤다.
미국에 거주하는 한 전남 향우는 “미국에서 전남의 맛을 직접 느낄 수 있어 정말 반가웠다”며 “국제미식산업박람회, 여수세계섬박람회 등 전남의 국제행사 소식을 들으니 고향이 더 자랑스럽다. 앞으로도 이런 기회가 많이 생겨 미국에 사는 동포와 현지인들이 남도의 매력을 더 많이 알게 되길 바란다”고 말했다.
신현곤 전남도 국제협력관은 “전남도와 자매결연 관계인 메릴랜드에서 남도의 맛과 멋을 알릴 수 있어서 더욱 뜻깊었다”며 “전남도가 미국인들의 입맛을 사로잡고 눈과 귀를 매료시킬 수 있도록 더욱 힘쓰겠다”고 강조했다.
전남도는 미국에서 아마존 전남 브랜드관 등 주요 온라인 판매채널과 현지 대형 한인마켓과 연계한 전남 상설판매장 8곳을 통해서 대한민국 음식1번지, 전남의 다양한 농수산식품을 현지인들에게 선보이고 있다.
