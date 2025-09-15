전남도, 미국 메릴랜드 한인축제 참가…국제행사·남도의 맛·매력 알려

수출 농수산식품·남도국제미식산업박람회 등 홍보

메릴랜드 한인축제. 전남도 제공

전남도 미주사무소는 최근 메릴랜드한인회가 개최한 제47회 메릴랜드 한인축제에 참가해 농수산식품, 남도국제미식산업박람회와 2026여수세계섬박람회 등 국제행사를 홍보하며 남도의 맛과 매력을 알렸다고 15일 밝혔다.